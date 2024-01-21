Çorum İl Defterdarlığından yapılan açıklamada 2023 yılı vergi istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, 2023 yılında vergi gelirlerinde 9.165.263.573,64 TL tahakkuk ettirildiği ve buna karşın 6.937.501.082,84 liranın tahsil edildiği belirtildi.

İl Defterdarlığında toplam 313 personelin görev yaptığının belirtildiği açıklamada, ilk olarak 2023 yılında yapılan kamu ödemeler hakkında bilgi verildi.

10.151.570.716,51 lira kamu gideri ödemesinin yapıldığının dile getirildiği açıklamaya göre bunların dağılımı ise şu şekilde belirtildi:

“7.297.328.332,57 TL personel giderleri ( % 71,88), 1.050.667.019,66 TL Sosyal Güvenlik Kanununa tabi Devlet prim giderleri (% 10,35), 1.217.893.201,58 TL mal ve hizmet alım giderleri (% 12,00), 95.172.440,65 TL cari transferler (% 0,94), 475.629.994,15 TL sermaye giderleri (% 4,69), 780.000 TL borç verme (% 0,01), 14.098.943,00 TL transfer harcamaları (% 0,13), 784,90 TL diğer giderler.”

Çorum’da 2023 yılı sonu itibarıyla, 31.308 Gelir Vergisi mükellefi, 4.720 Kurumlar Verisi mükellefi,

11.754 KDV mükellefi, 185.100 Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi ve 17.875 ise diğer vergi gelirleri mükellefi olmak üzere toplam 250.757 mükellef bulunurken 2023 yılında bu mükelleflerden tahakkuk ve tahsil edilen vergiler ise şöyle:

“Gelir Vergisinde 1.506.218.929,93 TL tahakkuk ettirilmiş ve 1.292.310.622,02 TL tahsilat yapılmıştır.

Kurumlar Vergisinde 792.171.693,78 TL tahakkuk ettirilmiş ve 598.991.953,85 TL tahsilat yapılmıştır.

KDV 2.236.556.157,72 TL tahakkuk ettirilmiş ve 1.474.571.854,90 TL tahsilat yapılmıştır.

Motorlu Taşıtlar Vergisinde 217.200.157,76 TL tahakkuk ettirilmiş ve 178.516.108,67 TL tahsilat yapılmıştır. Diğer vergi gelirlerinde 2.431.275.075,19 TL tahakkuk ettirilmiş ve 2.277.758.264,57 TL tahsilat yapılmıştır. Vergi dışı gelirler toplamında ise 1.981.841.559,26 TL tahakkuk ettirilmiş ve 1.115.352.278,83 TL tahsilat yapılmıştır. Toplam 2023 yılında vergi gelirlerine 9.165.263.573,64 TL tahakkuk ettirilmiş olup 6.937.501.082,84 TL tahsilat yapılmıştır. Aralık 2023 yılsonu itibariyle ilimizde gelirlerin giderleri karşılama oranı %68,34 olarak gerçekleşmiştir.” (Haber Merkezi)