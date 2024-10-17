Gaziantep'te sonbahar aylarının gelmesi ve mevsim değişikliklerinin etkisiyle aktarlarda yoğun mesai başladı.

Gaziantep'te vatandaşlar, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için doğal ürünlere yöneliyor. Özellikle ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal gibi bitkiler, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla sıkça tercih ediliyor. Şehrin yerel lezzetlerinden zahter de bu dönemde vatandaşlar arasında büyük ilgi görüyor. Almacı Pazarı'nda aktar dükkanı işleten Semih Sepin, mevsimsel hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşların taleplerini karşılayabilmek için yoğun mesai yaptıklarını ve doğal ürünlerin satışlarında her geçen gün artış yaşandığını ifade etti.



“Ses kısıklığı ve öksürük gibi rahatsızlıklara zahter çayını öneriyoruz”

Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen çayları anlatan Semih Sepin, “Mevsim değişikliği dolayısıyla genelde nezle, grip çok arttı. Ihlamur, adaçayı ve zahter gibi çaylara ilgi arttı. Onun haricinde boğaz ağrısına iyi gelen zencefil ve zerdeçala da talep arttı. Ses kısıklığı ve öksürük gibi rahatsızlıklara zahter çayını öneriyoruz. Doğal antibiyotik olarak zencefil, zerdeçal, pekmez ve hardal özünü karıştırıp içmelerini de öneriyoruz” dedi.



“Vatandaşlara bu çayları sabah ve akşam içmelerini öneriyoruz”

Bitki çaylarının ne sıklıkta tüketileceğini anlatan Sepin, “Vatandaşlar genellikle zahter çayına ilgi gösteriyor. Zencefil ve zerdeçal acı olduğu için yetişkinler daha çok tüketiyor. Vatandaşlara bu çayları sabah ve akşam içmelerini öneriyoruz. Zahter çayının içine limon sıkılarak içilirse daha etkili olacaktır” diye konuştu.