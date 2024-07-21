İstanbul Kağıthane'de aracıyla seyir halinde olan sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, pazara giden 65 yaşındaki kadına çarptı. Sürücü hayatını kaybederken, iki aracın arasında kalan kadının da bacağı koptu.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi’nde korkunç bir kaza yaşandı. Aracıyla seyir halinde olan 53 yaşındaki Oral Çebi, direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Fenalaşan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek pazara giden 65 yaşındaki Ayşe Karadağ'a çarptı.

SÜRÜKLENEN KADININ BACAĞI KOPTU

Kadını sürükleyen araç, park halindeki bir minibüse çarparak kadını sıkıştırdı, talihsiz kadının bacağı koptu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, direksiyon başında yığılan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağı kopan kadın ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.