Çorum’un tanınmış simalarından "Köfteci Deli Memet" lakaplı Mehmet Coşkun'un oğlu Oğuzhan ile Fatma-İrfan Karşı çiftin kızları İrem düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi.

Armina Otel'de gerçekleştirilen düğüne CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.