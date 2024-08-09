Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’a demiryolu geldiğinde navlun fiyatlarının düşeceğini ve daha fazla rekabet gücü kazanacaklarını belirterek, “İşte o zaman Çorum’u kimse tutamaz. Çorum ekonomi de yeni bir tarih yazmaya adaydır” dedi.

Çorum Ticaret ve sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, İzmir’de faaliyet gösteren ve hemşehrimiz Ahmet Kaplan’ın sahibi olduğu https://egelobisi.com sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Çorum’un bölgesindeki en gelişmiş sanayiye sahip şehir olduğunu ve ekonomik anlamda ve teknolojik gelişmelere adaptasyonu konusunda çok büyük ve önemli ivme yakaladığını belirten TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, şunları dile getirdi:

İHRACATIN YÜZDE 75’İ MAKİNE SEKTÖRÜNE AİT

“Bölgemizdeki en gelişmiş sanayiye sahip bir kentiz. Çorum’u bu bölgenin KOBİ başkentidir. Bizim en iyi olduğumuz sektörlerin en başında da Makine sektörü gelir. Makine sektörü için ben şu cümleyi kullanıyorum. ‘Ruhunu işleyebilsek insan bile yaparız’. Makine sektörü bizim yüz akımız. İhracatımızın yüzde 75’ini makine sektörü yapıyor. Geleceğin en iyi sektörü makine sektörüdür. Bu anlamda Çorum sadece bölgemizin değil, ülkemizin de parlayan yıldızıdır.

‘TÜRKİYE’NİN ÇATISINI YAPIYORUZ’

Diğer taraftan makine sanayi sektöründen sonra Çorum da toprak sanayi de çok gelişmiştir. En büyük üretim kentimizde yapılmaktadır. Türkiye’de kiremit üretiminde Çorum ilk sırada gelmektedir. Türkiye’nin çatısını Çorum yapıyor diyebiliriz.

‘UN ÜRETİM KAPASİTESİNDE TÜRKİYE’DE SAYILI YERE SAHİBİZ’

Çorum da tarım buğday iyi olduğu için un sektörünün en önemli ihracatçı firmalarına sahiptir. Un üretiminde de üretim kapasitesi olarak Türkiye’de sayılı bir yere sahiptir. Özellikle Ortadoğu’ya un ihracatının önemli bir kısmı Çorum’dan yapılmaktadır.

YURTDIŞINA ANAHTAR TESLİM FABRİKA

Bu arada makine sanayi bu gelişime paralel olarak kentin ileri sektörlerine bakarak sanayi, toprak, un, yem gibi bunların üretim teknolojilerinin hepsini anahtar teslim yapabilecek bir seviyeye ulaşmış devasa bir makine sektörü oluşmuştur.

Bugün Çorum yurtdışına anahtar teslim tuğla fabrikası, un fabrikası ve yem fabrikası yapabilen makine sektörünün merkezi haline gelmiştir.

‘SEKTÖREL ÇEŞİTLİLİĞE SAHİP BİR ŞEHİR’

Bizim en büyük avantajımız meslek grubumuz çok. Bugün Ticaret Odamız çoğu şehir de olmayan 21 meslek komitesine sahiptir. Bir Ticaret Odasına bakıyorsunuz 5 bin müteahhit var. Bir grupta toplanmış. Bizde öyle değil. Biz de sektörel bir kriz olduğu zaman, bir sektör krizde ise diğer sektör devam ediyor. Çorum’da Tekstil sektörü üretimi de yoğunluktadır. Bu nedenle şehrimizde çeşitliliği olan bir sektöre sahibiz.

DEVLET YATIRIMI İLE DEĞİL, GİRİŞİMCİSİ İLE BAŞARDI

Teşvikte 5. bölgedeyiz. Çorum bugüne kadar bir devlet yatırımı almamıştır. Bu kent tamamen özel sektör girişimcisinin kendi gayretleri ile bir yere gelmiş ve bu başarıyı yakalamıştır. Firmalarımızın bazıları ticaretini artırma adına merkezlerini İstanbul’a, Ankara’ya taşıyor ama üretimi nihayetinde Çorum’da yapılıyor.

ÇORUMLU YATIRIM DA ÖNCELİKLE KENDİ ŞEHRİNİ TERCİH EDER

Çorumlu işadamı yatırımcı ben gideyim de şura da bir fabrika yapayım demez. Önceliği her zaman kendi şehridir. Bu aynı zamanda bizim en büyük avantajlarımızdan birisidir. Çorumlu her zaman yatırımda öncelikle kendi ilini tercih eder.

‘KALKINMADA ÇORUM MODELİ EKONOMİK LİTERATÜRE GİRDİ’

İşte bu nedenle de “Kalkınmada Çorum Modeli” diye bir terim ülkemiz ekonomik literatürüne girmiştir.

1950-1960’lı yıllarda Çorum çok ortaklı şirketler kurmayı başarmıştır. Bir yatırıma gücü yetmiyorsa 4 kişi girmiş. Kentimizin bu denli ileri gitmesinin sebeplerinden biriside budur. Çok ortaklı yapı çok yaygındı. Bu da diğer illere “Çorum Modeli” olarak örnek gösterilirdi. O çok ortaklı üretim kültürü burada hala devam etmektedir.

‘ÇORUMLU İLE ÇALIŞIRSAN SIKINTI YAŞAMAZSIN’

Çorum insanı devletini sever. Vergi kaçırma derdinde olmayan bir ildir. Borcuna son derece sadık bir şehirdir. Vergi tahsilat oranlarına bakıldığında borcunu ödeme anlamında Çorum her zaman önlerdedir. Bizde bir firma sıkıntıya girse borcumu ödemeden kaçayım demez. Hemen borcunu ödeme mücadelesi verir. Mücadele etme ruhuna sahiptir. Dışarıdan ticaret yapanlarında çok rahat çalıştığı güven duyduğu kenttir. Çorumlu ile çalışırsan sıkıntı yaşamazsın. İmajımız budur. Bu parayla alınan bir imaj değildir.

‘DAHA ÇOK ULUSAL MARKALARA İHTİYACIMIZ VAR’

Bizim burada en büyük eksiğimiz ulusal 2 markamız var ama daha da üst planda bir marka çıkartmamız lazım. Birçok kente baktığınız zaman büyük bir marka firma vardır. Onun altında 180-200 tane iş yapan tedarikçi veya taşeron firmalar vardır. Biz daha henüz böyle bir marka çıkaramadık.

‘DEMİRYOLU GELMEDEN ÇORUM KABUĞUNU TAM KIRAMAZ’

Girişimcilerimizin bu olumlu başarılarına rağmen, demiryolu gelmediği sürece Çorum kabuğunu tam olarak kıramaz. Mevcut lojistik alt yapısında daha fazla rekabet gücü kazanamıyoruz. Bakanlığın bu sefer ikna olduğunu düşünüyorum. Yük taşıyabilen hızlı tren istiyoruz. Başkenti Samsun’a bağlayacak hızlı tren ile yük taşırsak navlun fiyatlarımızda düşecek bizde daha fazla rekabet gücü kazanmış olacağız. İşte o zaman Çorum’u kimse tutamaz. Çorum ekonomi de yeni bir tarih yazmaya adaydır.”