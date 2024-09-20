Kırıkkale-Çorum-Amasya-Samsun Yüksek Standartlı Demir Yolu Projesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Yıl sonuna kadar ihalesi yapılması planlanan projenin 120 km'lik Kırıkkale (Delice)-Çorum kısmı Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıAltyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 2024 yılı yatırım programından çıkartılarak yine aynı Bakanlık bünyesinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı yatırım programına alındı.

Proje artık TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülecek.

Projenin Kırıkkale (Delice)-Çorum arasının toplam proje tutarı yaklaşık 46 milyar 476 milyon 090 bin TL olurken, bunun 38 milyar 409 milyon 991 bin TL'si dış kredi, 8 milyar 066 milyon 099 bin TL'sinin ise öz kaynaklardan karşılanması planlanıyor.