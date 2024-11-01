Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın memleketi nereye götürdüğünü hiç kimsenin bilmediğini belirtti.

İktidarın sıkıştığı zaman 22 yıl önceki yönetimleri eleştirdiğini ve “ülkede bu mu vardı şu mu vardı” diye söylemlerde bulunduğunu kaydeden DP İl Başkanı Ahmet Damar,

“22 yıl önce bu ülkede fabrikalar vardı. Üretim vardı. Ahlak, din, eğitim vardı. Herkesin bir ideolojisi vardı. Siyasette saygı vardı. 2002 yönetime gelen iktidar özelleştirme adı altında ülkenin elinde değerli ne varsa sattı. Türk Telekom gibi kuruluşları da yurtdışındaki ortaklarına bir lira almadan satarak firmaları zengin etti. Türk halkını fakirliğe mahkum etti. 22 yıldır bir başörtüsü ve din çığırtkanlığıyla bu ülkeyi yöneten iktidar Kürt- Türk diye insanları birbirine düşürme peşinde. İslam kardeşliği adı altında ülkemi yolgeçen hanına çevirerek DEAŞ- PKK gibi ve Amerikan ajanlarını vatanıma doldurarak istila ettirdiler. Ayrıca Türk- Kürt diye bir ateş ortaya atarak bir teröristten umut umma çabasındalar. Yarın acaba FETÖ’de olduğu gibi kandırıldık mı diyecekler. Bunun sonunda kandırılma olmaz ülkem bir ateş çemberine döner” dedi.

Ülkede enflasyonun başını almış gittiğini ve TÜİK sayesinde maaş artış dönemlerinde enflasyonun düştüğünü dile getiren Damar, “Emekli, asgari ücretli, memur maaşı düşük hesaplanıyor. İnsanlar açlığa mahkum edilirken kendilerine gelince sanki devletin malı deniz yemeyen keriz hesabıyla kendi alacaklarını en üst seviyelerden alarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Emekliye para yok enflasyon çıkar diye zam veremeyen hükümet hastaneye, köprüye, faize, yandaşlara verirken ne enflasyondan bahsediyor nede ülke ekonomisinden bahsediyor. Vatandaş 30 yıl vergi veriyor, SSK ve Bağ-Kur yatırıyor sonunda açlıkla yoklukla savaşıyor. Milletvekili 2 yıl vekillik yapıyor dünyanın parasını alıyor. Vatandaş umurunda mı sanki. Ye babam ye.

Ey iktidar ve bizim vekillerimiz uyanın artık da ülke için bir şeyler yapın.

Ülkede biten eğitimi, aile yapısını, ahlakı, kaybettiğimiz dini, örfü yeniden insanlarımıza kazandıralım. Üretime, çiftçiliğe hayvancılığa değer katalım. Ülkemdeki yabancıları bir hal yola koyalım, beleşten yaşamasınlar sınır dışı edilsinler. Ajanlar atılsın. Teröristlere hele 50 bin şehidin kanından sorumlu olanlar cezalarını çeksin. Medet umulmasın. Avrupa bizi kıskanıyor diyoruz bize vize vermiyor nasıl bir kıskanmak bu. İktidar, ülkemi yönetemiyor gitgide çuvallıyor. Bu yüzden seçim olması zorunlu hale geldi. Ülkenin kurtuluş reçetesi Demokrat Parti kadrolarında. Ülkenin kardeşliğe birlik beraberliğe ihtiyacı var” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)