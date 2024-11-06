Trendyol 1. ligin 12. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Siltaş Yapı Pendikspor’u konuk edecek. Bu maç gruptaki sıralama açısından son derece iki takım açısından da çok önemli, Maçın diğer ilginç yanı ise bu ligde 11. hafta itibari ile deplasmanda en fazla puan toplayan iki takımın maçına sahne olacak.

Ligde 11. hafta maçları sonunda Çorum FK ligde topladığı 16 puanın 6’sını evinde alırken 10 puana ile deplasmandan çıkardı. Çorum FK bu puanla sıralamada ikinci sırada bulunuyor. Pendikspor ise tam bir deplasman takımı görünümünde. Konuk takım ligde oynadığı 11 maçın evinde oynadığı beş karşılaşmada sadece 4 puan aldı. Bunun üçünü pazartesi günü evinde yendiği Manisa FK karşısında aldı.

Pendikspor takımı ligde deplasmanrda oynadığı altı maçta ise 13 puan toplayarak ligin deplasmanda en fazla kazanan takımı oldu. Pendikspor takımı deplasmanda oynadığı altı maçta 4 galibiyet alırken bir maçtan berabere bir maçtan ise beraberlik ile ayrıldı. Bu maçlarda Pendikspor takımı 11 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü. Konumk takım evindeki beş maçta ise ilk galibiyetini pazartesi akşamı Manisa FK karşısında alırken bir maçtan beraberlik ile ayrıldı ve üç mağlubiyet yaşadı. Evinde sadece iki gol atan Pendikspor kalesinde ise beş gol gördü.

Çorum FK ise evinde oynadığı beş maçta bir galibiyet üç beraberlikve bir mağlubiyet alırken dört gol attı beş gol yedi. Kırmızı Siyahlı takım deplasmanda ise altı maçta üç galibiyet bir beraberlik ve iki mağlubiyet alırken dokuz gol attı yedi gol yedi.

Ligde deplasmanın diğer başarılı takımları ise 9’ar puanla Kocaelispor, Esenler Erokspor, Keçiörengücü ve Amedspor takımları bulunuyor. Sekiz puanla Bandırmaspor Iğdır FK diğer deplasmanda en fazla puan toplayan takımlar oldular.