Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'nin kaçınılmaz deprem gerçeği ile ilgili düzenlenen konferansta konuştu. Moriwaki, Kırklareli'de deprem riskinin yok denecek kadar az olduğunu dile getirdi.

EN AZ RİSK KIRKLARELİ'DE

Moriwaki, Kırklareli'nde düzenlenen "Deprem Gerçeği" konferansına katıldı. Marmara Bölgesi'nin kırmızı olduğunu aktaran Moriwaki, Kırklareli'nin 4. tehlikeli bölgede bulunduğunu, İstanbul'un ise 1. tehlikeli bölge olduğunu ifade etti. Kırklareli bölgesinde sadece küçük bir alanda 3. tehlikeli bölge olduğunu söyleyen Moriwaki, deprem riskinin yok denecek kadar az olduğunu anlattı.

"İLKOKULLARDA YAPILAN TATBİKAT ARTTIRILMALI"

Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması gerektiğini anlatan Moriwaki, "Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi" dedi.