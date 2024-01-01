Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son zamanlarda yaşanan depremler, bölge halkını ve uzmanları alarma geçirdi. Dün içinde 4.4, 3.5 ve 4.5 büyüklüğünde üç deprem meydana geldi ve bu depremler sonucunda 28 ev ile 1 ahırda çatlaklar oluştu. Bu olayların ardından, Prof. Dr. Okan Tüysüz'den korkutan uyarılar geldi.

NTV yayınında konuşan Prof. Dr. Tüysüz, bölgedeki fay hatları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, 7 büyüklüğünde bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı. Geçmişteki depremlere atıfta bulunarak, 1930'da İran kaynaklı 7.2 büyüklüğünde bir depremin Yüksekova'ya ciddi hasar verdiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Tüysüz, 2005'te Hakkari Sütlüce'de 5.9 ve 2011'de Yüksekova'da 5.2 büyüklüğünde iki deprem ile 1908'de Başkale'de 6 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını belirtti. İran kaynaklı depremin bu bölgedeki en şiddetli deprem olduğuna dikkat çekti.

Arap levhası Anadolu'yu kuzeye itekliyor

Tüysüz, bu bölgenin Arap levhasının Anadolu'yu kuzeye iteklediği etkin olduğu alanlardan biri olduğunu ve bu nedenle geçmişte yaşanan depremlerin gelecekte de yaşanabileceğini ifade etti. Ancak, son depremlerin büyük bir depremin işaretçisi olmadığını ve şu anda çok büyük bir deprem beklentisinin olmadığını belirtti. Bununla birlikte, bölgedeki fay hatlarının 7 büyüklüğünde bir deprem üretebileceğini ve bu gerçeğin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Tüysüz'ün bu açıklamaları, bölgede yaşayan halk için bir uyarı niteliğinde olup, deprem gerçeğiyle yüzleşmenin ve gerekli önlemlerin alınmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.