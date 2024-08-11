Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde tam 11 il etkilendi. Hatay başta olmak üzere birçok ilde binalar ve evler yerle bir olurken 25 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti.

Felaketten sonra bazı vatandaşlar başka şehirlere göç etse de, bazıları il içinde başka mahallelere taşındı. Asrın felaketinin ardından memleketini terk etmek istemeyen afetzede vatandaşlar, Antakya ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yayladağı ilçesi Şenköy Mahallesi'ne akın ettiler.

"100 BİNİ GEÇECEK"

Depremde mahalle bazlı olarak en çok kaybın olduğu Şenköy Mahallesi'nin deprem öncesi toplam nüfusu 800 iken şimdi ise göçlerle birlikte toplam nüfus 8 bine ulaştı. Yayladığı ilçesinin en kalabalık mahallesinin muhtarı olan Sait Döş, “İnşaatların da bitmesinin ardından bu yaz nüfusumuz 10 bini geçeceğini tahmin ediyorum” dedi.

"NÜFUS GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"

Depremlerin ardından hızlı bir nüfus artışı olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Sait Döş, “6 Şubat depremlerini Allah bir daha yaşatmasın. Bu süreçte köyümüz Antakya'da ağırlıklı ikamet eden ve mahalle bazında en çok şehidi veren Şenköy Mahallesiydi. Aynı zamanda da mahalle bazında en çok göçü alan mahallede Şenköy Mahallesiydi. Depremlerde 63 hasar alan evimiz var ve şu an yeniden yapılacak. Depremden önce 850 civarı nüfusumuz vardı. Deprem sonrası gelen köylülerimiz ve hemşerilerimiz yazlıklarına tekrar eve çevirenlerle beraber en son 7 bin 900 nüfusumuz var.