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1. Amatör Küme’de şampiyonluğun iki adayı Mimar Sinan ile Gülabibeyspor arasındaki maçtan Gülabibeyspor ikinci yarıdaki tecrübesi ve fizik üstünlüğü ile 2-1 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Ligde ilk hafta maçlarını kazanan iki takımın zorlu maçına ilgide hayli yüksek oldu. Cumhuriyet Kupası finalinde karşılaşan iki takımın maçı yine benzer senaryoya sahne oldu. Mimar Sinan orta sahayı kapatarak rakibine boş alan bırakmazkan Gülabibeyspor ise tecrübeli ayakları ile sonuca gitmeye çalıştı ancak ilk yarıda iki takımda pozisyon üretmekte zorlandı.

Mimar Sinan rakibi önünde iyi mücadele ederken Gülabibeyspor ise futbol anlamında beklentilerin uzağında kaldı. İki takımında gerek saha içinde gerekse yede kulübelerinden her hakem kararı sonrasındaki yüksek tepkileri saha içinde de gerilimi artırdı.

Maçın 33. dakikasında Mimar Sinan’ın serbest atışta ceza sahası içinde meydana gelen karambolde Ömer topu kendi ağlarına gönderdi ve yeşil beyazlılar rakibi önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Gülabibeyspor baskılı başladı ve 52. dakikada sol kanattan gelişen organize atakta ceza sahası içinde topba buluşan Onur düzgün bir vuruşla skoru 1-1 yapan golü attı.

67. dakikada bu kez ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Onur Yılmaz mükemmel bir vuruşla barajın üzerinden topu Mimar Sinan ağlarına göndererek Gülabibeyspor’u 2-1 öne geçirdi.

Mimar Sinan takımında cumartesi günü u 18 derbi maçında oynayan futbolcuların çoğunluğunun forma giymesi nedeni ile son bölümde fiziksel düşüşler yaşandı. Buna rağmen Maçın son 15 dakikalık bölümünde beraberlik için yüklenen Mimar Sinan ceza sahası içinde san vuruşlarda başarılı olamayırca Gülabibeyspor zorlu maçtan 2-1 galip ayrılarak yoluna kayıpsız devam ederken Mimar Sinan ise ilk mağlubiyetini aldı.