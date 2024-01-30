Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Cumartesi günü oynanan maçta Göztepe karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek bu maçta takımın ortaya koyduğu futbolun gurur verici olduğu kaydetti.

Takımın hiç bir maçını kaçırmayan ve maçlardan sonra kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Onursal Başkan Muhsen Dere 1-1 biten Göztepe karşılaşmasından sonra da sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Bu sezon en az play-off oynayacakları iddiasını tekrarlayan Dere “Çorum FK’mız, sahamızda 1.Lig’in en güçlü kadrolarından birine sahip olan Göztepe karşısında mükemmel bir futbol oynayarak şehrimizi gururlandırdı. Maç 1-1 berabere bitse de maç boyunca üstün olan taraf takımımızdı. Bu ligdeki ilk senesinde büze bu gururu yaşatan takımımızı, yönetim, teknik heyet, futbolcularımız ve muhteşem taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu sene en az play-off oynayacağız. Ahlatcı Çorum FK hepimize emanet’ dedi.