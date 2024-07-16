Korkunç olay Kırşehir'de meydana geldi. Sabah saatlerinde bölgede hurda toplayarak geçimini sağlayan bir vatandaş, Bahçelievler Mezarlığı'nın üst tarafında su dolu dere yatağında bir baza gördü.

BAZANIN İÇİNDEN BATTANİYEYE SARILI CESET ÇIKTI

Bazanın içini açan vatandaş battaniyeye sarılı halde erkek cesedini görünce şoke oldu.

Durumun yetkililere bildirilmesi sonrasında olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kimliği belirsiz erkek cesedi otopsisi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Baza içerisindeki cesedi gören vatandaş ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bölgede inşaat işçiliği yapan İdris Kara; göle bazen insanların balık tutmak için geldiğini söylerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.