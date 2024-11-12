Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, camianın tek yürek olduğunu belirterek ‘Kenetlendik başaracağız’ dedi.

Dere maçın ardından sosyal medyasından yaptığı paylaşımda ‘Ahlatcı ÇorumFK'mız güçlü Siltaş Yapı Pendikspor karşısında oyun hakimiyetini koruduğu maçtan 1-0 galip ayrılarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı. İlk yarı oyunun üstünlüğünü ele geçirip bulduğumuz bir gol, altın değerindeki 3 puanı getirdi.

Biz çok büyük bir camiayız. Cezası nedeniyle tribündeki yerini alamayan Oğuzhan Başkanımızla, takımımızla, teknik ekibimizle, yönetimimizle ve soğuk havaya rağmen desteğini esirgemeyen taraftarlarımızla tek yürek olduk. Biz Çorum FK'mıza inanıyoruz. Kenetlendik, başaracağız’ dedi.