Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere. kötü başladıklarını ana böyle gitmeyeceğini belirterek Çorumun tüm kesimlerini şehrin gözbebeği takımına destek olmaya davet etti.

Muhsin Dere her maçan ardından olduğu gibi Ümraniyespor maçından sonrada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Ahlatcı ÇorumFK'mız, sezonun ilk maçında Ümraniye Spor Kulübüne 3-0 mağlup oldu. Kadromuza kattığımız futbolcularımızla yeni bir dinamizmin etkilerini önümüzdeki maçlarda göreceğimize yürekten inanıyorum.

Kötü başladık ama böyle gitmeyecek. Siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, sanayicilerimiz, iş adamlarımız ve tüm Çorum halkını Şehrimizin gözbebeği Takımımızı desteklemeye davet ediyorum. Birlikte başaracağız, ÇorumFK kazanacak.