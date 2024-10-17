Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makaminda ziyaret etti.
Başkan Aşgın, "Sungurlu Belediye Başkanımız Muhsin Dere, belediyemizde konuğumuzdu. Kıymetli Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Başkan Muhsin Dere, "Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın'ı, Umre ibadeti dönüşü vesilesiyle tebrik etmek için ziyaret ettim. Sayın Başkanımıza nazik misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyor; Umre ibadetinin kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Editör: Çorum Hakimiyet