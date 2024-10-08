Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çorum Valisi Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Muhsin Dere, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çorum Valiliğine atanan Ali Çalgan'ı, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti.

Vali Çalgan'a hayırlı olsun temennisinde bulunan Muhsin Dere, "Sayın Valimize, nazik misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyor; Çorum'umuz ve Sungurlu’muz için yapacağı çalışmalarda kolaylıklar diliyorum." dedi.