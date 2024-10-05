Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere’nin doğum gününe iki farklı kutlama.

Önceki akşam Sungurlu Belediyespor ve Çorum FK U 19 takımının dostluk maçı için sahaya çıkan iki takım futbolculara iki yanında Sungurlu Belediyespor ve Çorum FK logolarının bulunduğu ve ‘Muhsin Başkan doğum günün kutlu olsun’ pankartı ile çıktı.

Öte yandan Çorum FK tribün liderleri ise Sungurlu’ya giderek Muhsin Dere’nin doğum gününü üzerinde Çorum FK logoso bulunan pasta ile kutladılar.

Dere, saha da pankart ile doğum gününü kutlayan futbolcular ve Sungurlu’ya gelerek kutlama nezaketi gösteren tribün liderlerine teşekkür etti.