Çorum’da Valilik tarafından kamu kurumlarında kullanılan çay, kahve setleri ve su ısıtıcıları Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırıldı.

Karara Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın ile Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş tepki göstererek, biran önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirttiler.

Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, kamu kurumlarına gönderdiği yazıda, çay ocağına kiraya verilen ticari alanlar olmasına rağmen, ilgili kurumlara tahsisli hizmet binalarında elektrikli ısıtıcı kullanılmak suretiyle çay ve kahve yapılmasının elektrik tüketimini artırdığı, bu kullanımlardan kaynaklı olarak sistem arızaları oluştuğu, buna bağlı olarak hem kamu hizmetlerinin kesintiye uğradığı, aşırı yük binmesinden dolayı yangın ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Yazının devamında personel tarafından su ısıtıcısı kullanılmak suretiyle çay yapıldığı belirtilerek maliyet artışlarının göz önünde bulundurulması, personel odalarında ve servislerde bulunan çay ve kahve setleri ile su ısıtıcılarının kaldırılması talep edilerek genelgeye uygun hareket edilmesi ve konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi istedi.

AYDIN VE OKUMUŞ’TAN TEPKİ

Karara Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın ile Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş tepki gösterdi.

AYDIN: EKONOMİYİ BU ŞEKİLDE Mİ DÜZELTECEKSİNİZ?

“Öğretmenin, memurun çayına göz dikerek tasarruf mu olur” diyen Selim Aydın, yanlıştan dönülmesi gerektiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Her okulda kantin mi var? Öğretmen ders sonrası cay içmek isterse, kantin de yoksa bu ihtiyacını nasıl giderecek? Bu yazı derhal geri çekilmelidir. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde tabi ki tasarruf tedbirleri olmalıdır. Ama bu bir bardak çay ile olmaz. Türk devletini acziyet içerisinde göstermekten başka bir anlam taşımaz. Türkiye Cumhuriyeti ders arasında öğretmenine çay içeremeyecek durumda mıdır? Bu kararı alan müdürlük kararını gözden geçirmelidir. Eğitim çalışanları şaşkınlık içinde. Ekonomiyi bu şekilde mi düzelteceksiniz? Kimse faturayı eğitim çalışanlarına kesemez. Bu konuda ısrarlı olmak eğitim öğretim sistemimize ciddi yaralar açacaktır. Bu yanlıştan dönülmelidir. Kimse Türkiye Cumhuriyetini acziyet içindeymiş gibi gösteremez.”

OKUMUŞ: YA BİZ BU KANTİNLERİN VARLIĞINDAN HABERDAR DEĞİLİZ YA DA BİLGİ NOTUNDA BİR SORUN VAR

Fatih Okumuş ise kamu çalışanlarına içtikleri bir bardak çayı, kahveyi, sıcak suyun çok görüldüğünü ve bunu asla kabul etmediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Çorum Valiliğince tüm kamu kurum ve bağlı kuruluşlarına gönderilen yazıda Tasarruf Tedbirleri kapsamında çay ve kahve setleri ile su ısıtıcılarının kaldırılması istenmiştir. Kamu harcamalarının verimliliği konusunda hiç kimsenin itirazı yoktur. Gereksiz ve yersiz kaynak kullanımının ve israfın mutlaka önüne geçilmelidir. Ancak devletin dışa dönük yüzü olan kamu kurumlarımızda görev yapan tüm kamu çalışanlarımızın içtiği bir bardak çayı, kahveyi, sıcak suyu çok görmek asla kabul edilemez. Yazıda kantin ve çay ocağı bulunan kurumların varlığından bahsedilmektedir. Ya biz bu kantinlerin varlığından haberdar değiliz ya da yetkililere aktarılan bilgi notunda bir sorun var. Okullarımızın, hastanelerimizin, camilerimizin, il müdürlüklerimize bağlı kurumlarımız kaç tanesinde bu tür işletmeler mevcut? Kaldı ki kantin bulunan kurumlarımızda kamu çalışanlarımız kendi imkânları ile hizmet almaya gelen vatandaşlarımıza çay ve kahve ikramında bulunmaktadır. Tasarruf yapalım evet ama sosyal maliyetini de düşünerek yapalım. İlgili yazının bu hususlar göz önünde bulundurularak geri çekilmesi yerinde olacaktır.”