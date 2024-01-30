Çorum B Klasman Hakemi Ahmet Ecevit yarın oynanacak Belediye Derincespor ile İskenderunspor takımları arasındaki maçı yönetecek.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2. lig kırmızı grupta yarın saat 14.00’de Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumunda oynanacak Belediye Derincespor-İskenderunspor takımları arasındaki maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Ankara’dan Şükrü Mert ve Siirt’ten Orhan Timurtaş yapacaklar.

Maçın dördüncü hakemi ise İstanbul’dan Batuhan Bayar. Maçta gözlemci olarak ise Sacit Keşkek görev yapacak.

2. Lig kırmızı grupta 21 maç sonunda Belediye Derincespor 16 puanla 16. sırada ligde kalma mücadelesi verirken konuk İskenderunspor ibe 36 puanla zirve mücadelesi veriyor.