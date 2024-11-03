Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın dün yaptığı 'Asgari ücret 35 bin TL olmalı' şeklindeki çağrısının ardından bu kez de Cumhur İttifakı'nın ortağından dikkat çeken bir çıkış geldi. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici​, asgari ücret​ için teklifini sundu. Destici konuşmasında erken seçim​ için de tarih verdi. İşte ayrıntılar...

"CEZALAR CAYDIRICI HALE GETİRİLMELİ"

BBP​ lideri Mustafa Destici, kentteki bir otelde BBP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısı düzenledi. Türkiye'de son dönemde artan şiddet ve cinayet haberlerine dikkat çeken Mustafa Destici, "Artık bunlar toplumumuzu ciddi şekilde rahatsız etmeye başladı. Biz, Büyük Birlik Partisi olarak yıllardır şunu dile getiriyoruz; eğer bir suç önlenemiyorsa, orada ilk bakılması gereken noktalardan bir tanesi de o suça ait olan cezalar. Demek ki cezalar bir caydırıcılık meydana getirmiyor. O halde o cezaları değiştirmek gerekiyor ve işte böyle Şirin kızımıza, Narin kızımıza, Sıla bebeğe kıyanlar gibi hem ırz düşmanı, hem cani sapıkların mutlaka ama mutlaka idam edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İDAM CEZASI GERİ GELSİN"

TBMM'ye sunulan yargı reformu taslağıyla birlikte yeni düzenlemeler yapılacağını söyleyen Mustafa Destici, bunu desteklediklerini fakat tam olarak beklentilerini karşılamadığını dile getirdi.

Parti olarak 2010 yılından beri 2 tür suç için idam istediklerini belirten Destici, "Birincisi çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz ettikten sonra onları öldüren cani sapıklar için. İkincisi de bizzat kurşun sıkarak ya da bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için idam cezasının geri gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ AÇIKLADI

2025 yılında belirlenecek asgari ücret tutarına da değinen Mustafa Destici, teklifini şu sözlerle açıkladı:

"Temmuzda bizim çok ısrarımıza rağmen asgari ücrete ara zam verilmedi. Bursa bir sanayi kenti ve asgari ücretle çalışan belki de yüz binlerce kardeşimiz var. Asgari ücrete bir ara zam verilmedi. Memura verildi, memur emeklisine verildi, tüm SGK ve Bağ-Kur emeklilerine verildi ama asgari ücretliye verilmedi. Dolayısıyla da asgari ücret en az yıl sonu gerçekleşecek enflasyon oranında arttırılmalıdır. Bize göre asgari ücret 25 bin liranın altında olmamalıdır."

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Erken seçim hakkındaki görüşlerini aktaran Mustafa Destici, "Eğer Türkiye, anayasa değişikliğini başarabilirse o zaman farklı bir şey konuşuruz, ama yok anayasa değişikliği olmazsa ya da yapılan anayasa değişikliğinde siyasal yöntemle ve seçimlerle, partilerle ilgili bir düzenleme yapılmazsa o zaman benim öngörüm, erken seçimlerin 2027 ilkbaharında yani mayıs, haziran gibi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ TARTIŞMASI

Başıboş sokak köpekleri tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan BBP lideri, "Biz sokaklarımızı çocuklarımız, kadınlarımız, insanlarımız için güvenli hale getirmeliyiz. Büyük Birlik Partisinin 20 belediyesi var. 20 belediyesinde de bırakın böyle toplu olumsuz bir hadiseyi, bir tek bile olumsuz bir vaka gösteremezsiniz. Dolayısıyla biz işimizi ehil bir şekilde yapıyoruz ama bir kere daha söylüyorum. Biz sokaklarda saldırgan, hastalıklı, başıboş köpek gezmesini istemiyoruz. Vatandaşlarımızı onlardan da korumak, bizim için bir vazifedir" dedi.