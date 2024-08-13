Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki Umut Arslan, dev bir domuzun saldırısına uğradı. Kan kaybından baygın bulunan talihsiz genç hemen hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Aslan'ın bacağından domuzun 15 santimetre uzunluğundaki dişi çıkarıldı.
Korkunç olay Silvan'da yaşandı.
Çaybaşı köyünde yaşayan 21 yaşındaki Umut Arslan, sabah saatlerinde mısır tarlasını sulamak için tarlaya gitti.
AYAĞI PARÇALANDI
Arslan, sulama yaptığı sırada mısırlar arasına gizlenmiş dev domuzun saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden derin yaralar alan Arslan'ın ayağı parçalandı.
AŞIRI KAN KAYBINDAN BAYILDI
Domuz saldırısından güçlükle kurtulan Arslan, telefonla ulaştığı yakınlarından yardım istedi.
Tarlaya gelen yakınları Arslan'ı aşırı kan kaybından dolayı baygın halde kanlar içerisinde buldu.
AMELİYAT OLDU
Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen Arslan ameliyata alındı.
Ameliyat sırasında Arslan'ın bacağından domuzun saplanan yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki dişi çıkarıldı.
Arslan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Köylüler ise köy civarında domuz avına çıktı.