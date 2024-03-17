MHP'de 14. Olağan Kurultay tamamlandı.
Sabah saatlerinde Ankara Spor Salonu'nda başlayan kurultayda Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin konuşmasında önemli mesajlar verdi.
Kurultayda, parti tüzüğünün 30 maddesinde, 2017'deki Anayasa değişikliği referandumuyla getirilen düzenlemeler dikkate alınarak yapılan değişiklikler ile "Milli Yükseliş İradesi" isimli yeni parti programı kabul edildi.
Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Raporlarının onaylanmasının ardından, genel başkanlık seçimine geçildi.
11. kez genel başkan seçildi
Kısa sürede genel başkanlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.
MHP Kurultayı'nda Devlet Bahçeli 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi.
Bahçeli, delegelerin bin 295'inin (tamamının) oyunu alarak parti liderliğinde 11. dönemine başladı.