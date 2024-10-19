Vali Ali Çalgan ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Temelleri 1829 yılında atılmış olan muhtarlık müessesesinin, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneği, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirten Vali Ali Çalgan, “Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak göreve başlayan muhtarlarımız; devletimizin vatandaşlarla en sıcak temas noktası, devletimizin gören ve gözeten gözü, güler yüzü ve şefkat elidir. Muhtarlarımız; köylerimizde ve mahallelerimizde vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olmakta, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol üstlenerek, devletle milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır” dedi.

Vali Çalgan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Hayatın her alanında vatandaşlarımızın birinci derecede muhatabı, devletin sıcaklığının ilk hissedildiği kapı olan muhtarlarımız, idari görevlerinin yanında her zaman halkımızla iç içe bulunarak toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin de simgesi olmuşlardır. Bu duygu ve düşüncelerle muhtarlarımıza yapmış oldukları hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizde görev yapmış ve ebediyete irtihal etmiş olan muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, geçmişte devletimize muhtar olarak hizmet etmiş olanlara ve şu anda aktif görevde bulunan tüm muhtarlarımıza sağlık ve selamet diliyor, 'Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum.” (Haber Merkezi)