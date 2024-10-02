Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen kamyonda sıkışan 3 kişi yaralandı.
Ömer K. idaresindeki 06 DFJ 617 plakalı kamyon, Alaca-Sungurlu kara yolu Boğazkale yol ayrımında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Sezai A. ve İhsan K. aracın ön kısmında sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonda sıkışan 3 kişi, itfaiye görevlileri ile çevredeki bir şantiyeye ait iş makinesinin yardımıyla bulundukları yerden yaralı çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Sungurlu Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Editör: Anadolu Ajansı