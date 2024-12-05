Çorum'un Alaca ilçesinde yoğun sis sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Alaca ilçesi Çorum-Alaca karayolu İbrahim köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan 33 AYE 390 plakalı tır, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün sis sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yara almandan kurtuldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yolda güvenlik önlemi alarak tırın kaldırılması için çalışma başlattı.