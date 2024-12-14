Çorum’un Osmancık ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Osmancık ilçesi Deller Köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, çalışmak için tarlaya giden Halil Uysal (59) idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi.

Kazada traktör sürücüsü Uysal, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde Uysal’n cenazesi Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.