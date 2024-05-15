Yarın Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçına yoğun ilgiden dolayı Pasolig kartları biterken, yapılan çalışmalar sonucu Pasolig kartlarının çıkarılması için bugün saat 22.00'a kadar açık olacağı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada Pasolig kartlarının bittiği ancak yapılan çalışmalar sonucu Saat Kulesi civarında bulunan Passolig satış noktasından kartların yeniden temin edilebilceği dile getirilerek;

"TFF Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur müsabakasında kendi sahamızda karşılaşacağımız Kocaelispor maçı önce yoğun bilet talepleri üzerine Passolig kartları bitmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucu Saat Kulesi civarında bulunan Passolig satış noktasından kartlarınızı tekrardan temin edebilirsiniz. Passolig bilet satış noktası yoğun talep üzerine bugün 22:00'a kadar açıktır. 16.05.2024 Perşembe günü ise saat 15:00'a kadar açıktır." ifadelerine yer verildi.