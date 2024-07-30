Karadeniz’in Kırkpınar’ı olarak bilinen 57. Dikmen Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlıkta Mecitözülü Mustafa Doğan Özkaya birinci olurken Çorum Belediyespor’dan Bekir Eryücel ikinci Ahmet Selbest ise dördüncü oldu.

Bu yıl 57’ncisi düzenlenen Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali, Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı’nda düzenlendi.

330 güreşçinin katıldığı müsabakalarda Başpehlivan Mecitözü Bekiş Köyünden Antalya Büyükşehir Belediyespor adına güreşlere katılan Mustafa Doğan Özkaya, ikinci Bekir Eryücel, üçüncü Feyzullah Aktürk ve Ahmet Serbest oldu.

Güreşlerde Başpehlivan Özkaya’nın madalyasını Vali Mustafa Özarslan’ın isteği üzerine Kore Gazisi 87 yaşındaki Osmanoğlu Kazım Kapıcı taktı.