Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde geçtiğimiz ay başlayan yeni dönem 'Diksiyon' kurslarında ilk sınıf öğrencileri başarıyla dönemini tamamladı ve belgelerini aldı.

Kurulduğu ilk günden beri İletişim Uzmanı - Diksiyon Eğitmeni - Spiker Meltem Danışman Çınar tarafından verilen eğitimler, her yaş ve meslekten herkese açık olarak devam ediyor.

Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısında 13 yıldır devam eden Diksiyon kurslarında diyafram nefesi, artikülasyon uygulamaları, Türkçeyi doğru, düzgün ve etkili konuşma, topluluk karşısında hitabet ve beden dili eğitimleri uygulamalı olarak veriliyor.

Kurs Salı ve Perşembe günleri 18.30 - 21.30 saatleri arasında devam ediyor.

5 hafta süren 30 saatlik eğitimin ardından kursiyerler üniversite onaylı bir sertifika belgesine sahip oluyor.

KURS KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısında bulunan HİTİTSEM’de yeni sınıflar için başvuruların kabul edildiği açıklandı.

Diksiyon eğitimi ve diğer düzenlenen kurslarla ilgili bilgi almak isteyenlerin HİTİTSEM’e bizzat müracaat etmeleri, merkezin www.hititsem.hitit.edu.tr adresini ziyaret etmeleri yada 0364 222 10 00 nolu telefondan ulaşmaları gerekiyor.