Antalya​'da Serik​ Belediyesi Zabıta​ Müdürlüğü ekipleri dini ve insani duyguları suistimal ederek dilencilik yapanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

DİLENCİNİN ÜSTÜNDEN ÇIKAN PARA HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Yapılan kontrollerde bir dilencinin yalnızca bir günde asgari ücretten daha fazla kazanç elde ettiği belirlendi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen denetimler sırasında dilencinin üzerinden 24 bin 500 TL para çıkarken, paranın tamamına el konuldu.

Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesine dayanılarak dilenciye idari para cezası uygulandı.