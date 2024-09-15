İstanbul​ Eyüpsultan​'da dilencilik yaparken yakalanan şahsın üzerinden 882 dolar ve 4 bin 801 TL çıktı. Dilencilerin üzerinden çıkan para miktarı görenleri şaşırttı.

882 DOLAR ÇIKTI!

Eyüpsultan​'da zabıta​ ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan rutin denetlemeler sırasında dilencilik yaptığını tespit ettikleri B.M isimli şahıs yakalandı. Şahsı zabıta​ müdürlüğü binasına götüren ekipler yaptıkları aramada üzerinde 882 dolar ve 4 bin 801 TL buldu.

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EL KONULDU

B.M hakkında da dilencilikten işlem yapılarak üzerinden çıkan paralara el konuldu.

Editör: İhlas Haber Ajansı