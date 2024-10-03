Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Din ve Coğrafya Sempozyumu” başladı.

Sempozyumun bu yıl ki konusu ise “4/10. Asır Sonrası İslam Coğrafyacılığının Tarihi” olarak olarak belirlendi.

İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumun açılış oturumuna Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, akademisyenler, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Celil Hakyemez; Dinler, kültürün önemli bir parçası olarak içerisinde doğup büyüdükleri coğrafyanın birer ürünüdürler. Bu nedenle her dini düşüncenin, bulunduğu ortamdan beslenmesi gayet doğaldır.” dedi

Hakyemez; “Aslında din ve coğrafya alanlarında çalışan uzmanlar dinin, inanç, kutsallık ve maneviyat gibi yönlerinin coğrafyayla her fırsatta kesiştiğinin farkındadırlar. Ancak bu farkındalık belli bir bilim dalı tarafından temel çalışma alanı olarak kabul edilip benimsenmiş değildir. Böyle olunca ilahiyat fakülteleri veya coğrafya bölümlerindeki bilim dalları, meseleye ancak yeri geldiğinde ilgi duymuşlardır. Biz ise din ve coğrafya ilişkisinin başlı başına konu edilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz. Tüm fikirler gibi, dinin anlaşılmasının da ancak onun bulunduğu coğrafyayla birlikte ele alınmasıyla mümkün olabileceği, aksi durumda fikirlerin ayakları yere basmayan yöntemlerle izah edileceği, bunun da sağlıklı sonuçlar doğurmayacağı kanaatini taşımaktayız. Hatta insana huzur vermeyen mevcut çarpık din anlayışlarının da asıl sebebinin, meselelerin zaman ve mekân boyutlarından bağımsız olarak ele alınmasından kaynaklandığını burada rahatlıkla ifade edebiliriz.” şeklinde konuştu

Hakyemez sempozyum ile 10. yüzyıldan sonraki İslam coğrafyacılığının özelliklerini ve tarihsel gelişimini müzakere etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut ise konuşmasında; “Seri halinde planladığımız Din ve Coğrafya sempozyumlarının ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı, uluslararasılaşma başta olmak üzere fakültemizde tüm süreçleri kalite temelli bir sistem üzerinde yürütmeye çalışmaktayız. Sahip olduğu altyapı, köklü kurumsal yapısı ve nitelikli kadrosuyla ilahiyat fakülteleri arasında temayüz etmiş olan fakültemiz bu niteliklerini kanıtlamış ve 2024 yılında uluslararası akreditasyon alarak bunu taçlandırmıştır. İşte gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum fakültemizin araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı hedeflerine ulaşmaya yönelik planladığımız bir dizi faaliyetten birisidir. Nitelikli bir sempozyum düzenleme hedefiyle çıktığımız bu uzun yolda din ve coğrafya ilişkisini tüm yönleriyle ele almış olacağız.” İfadelerini kullandı

Açılış konuşmalarının ardından sempozyuma geçildi.

Sempozyumda Prof. Dr. Yavuz Unat; İslâm Dünyasında Astronomi Kuramlar, Konular, Kozmolojik Değerlendirmeler, Doç. Dr. İlhami Danış; İslam Coğrafya Geleneği ve Osmanlı Coğrafyacılığı ve Doç. Dr. Nihal Şahin Utku - Korkudan Hakimiyete: İlk Dönem İslam Tarihinde Deniz ve Denizcilik konulu sunum gerçekleştirdi.