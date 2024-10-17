Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in liderliğinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen İl Başkanları toplantısına katıldı.

11-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Bodrum’da 81 il başkanının katılımı ile düzenlenen toplantıda parti çalışmaları değerlendirilerek, geleceğe yönelik hedef ve projeler belirlendi.

Toplantıda Çorum İl Örgütü adına görüş ve önerilerini paylaşan İl Başkanı Dinçer Solmaz, “İktidar yolunda bu çalışmaların verimli olmasını diliyorum” dedi.

“Her derdin var bir çaresi. Çare Cumhuriyet Halk Partisi” sloganı ile düzenlenen toplantının oldukça verimli geçtiğini bildiren Solmaz, erken seçim talebini bir kez daha dillendirerek, CHP’nin ilk seçimde iktidar olacağını belirtti.

İl Başkanları toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel ise "Bütün dertlerinizi çözecek olanlar gelecek seçimden sonra bu ülkeyi yönetecek olanlardır. Bugün bu ülkeyi yönetenler zenginin dostudur, fakiri görmemektedirler” dedi.

"CHP artık Türkiye'nin partisidir" diyen Özgür Özel, CHP’nin yerel yönetimlerdeki başarısına dikkat çekerek, partinin artık sadece kıyı şeridinde değil, tüm Türkiye’de söz sahibi olduğunu belirtti.

Özel, "Bir zamanlar Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca sahil şeridinin partisi olmakla eleştiriliyordu. Artık bu durum değişti. CHP, 7 bölgede de il belediye başkanlığı olan tek partidir. Hiçbir partinin 7 bölgede de il belediye başkanlığı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi artık sadece kıyıların değil, 7 bölgenin, 81 ilin, 973 ilçenin birinci partisidir. Bu seçimlerde 413 belediyemizle Türkiye’ye hizmet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Erken seçim çağrısını yineleyen ve partisinin seçimlere her an hazır olduğunu kaydeden Özel, "Biz dünden razıyız, yarın seçim kararı alınsın, biz hazırız. 31 Mart seçimlerinde elde ettiğimiz başarıdan sonra 11 ay önce gerçekleştirdiğimiz kurultayda da ifade ettik, bir parti iktidara yürüyecekse, önce örgütü buna inanmalıdır. Bizim bir aday sorunumuz yok. Genel başkan, parti meclisi, milletvekili grubu ve bütün üyelerimizle birlikte en doğru adayı belirleriz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı konuşmada partinin Türkiye’nin sorunlarını çözmek için hazır olduğunu vurgularken, il başkanları da Özel’e desteklerini ifade ettiler.