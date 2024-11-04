Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İstanbul - Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından düzenlenen mitinge katıldı.

Beraberinde bazı ilçe başkanları ve partililerle birlikte İstanbul’da mitinge katılan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'in, mesnetsiz iddialarla, yargı kumpasıyla tutuklanmasına karşı, halkın iradesine sahip çıkmak için, Esenyurt Cumhuriyet Meydanındayız. Ahmet Hoca yalnız değildir” dedi.

CHP İl Başkanı Solmaz, miting sırasında, aralarında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara-Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, Gazeteci İsmail Saymaz’ın da olduğu CHP Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve parti kurmayları ile sohbet ederek çalışmaları ve gündemi değerlendirdi.