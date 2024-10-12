Çorum'un Sungurlu ilçesinde bulunan Uyanık Camii'nde, dini eğitimlerin yanı sıra okul derslerine yönelik etüt programları da başarıyla yürütülüyor.

Gençlik Koordinatörü İsmail Özgen ve Manevi Danışman İbrahim Kaplan'ın rehberliğinde devam eden bu program, dört yıldır öğrencilere hem dini hem de akademik anlamda katkı sağlıyor.

Program kapsamında öğrenciler, hafta içi okul çıkışında ve hafta sonları öğle namazı sonrası camiye gelerek ödevlerini yapma, derslerini tekrar etme ve bir sonraki günün derslerine hazırlanma imkanı buluyor.

Öğrenciler, cami bünyesindeki bilişim sınıfında okulda işledikleri konuları tekrar dinleyebiliyorlar. Aynı zamanda ücretsiz internet, fotokopi ve çıktı gibi hizmetlerden de yararlanabiliyorlar. Akşam ile yatsı namazı arasında bursluluk sınavlarına hazırlanan öğrencilere test çıkarma ve çözme imkanı sağlanıyor.

Caminin sunduğu sosyal imkanlar da dikkat çekiyor. Öğrenciler, bilardo, langırt, air hockey, masa tenisi gibi oyunlarla vakit geçirirken, kitap okuma alışkanlığını teşvik eden kütüphaneden ödüller kazanabiliyorlar. Namazlarını cemaatle kılan öğrenciler, imamlık ve müezzinlik yaparak dini bilgilerini pekiştirme fırsatı buluyorlar.

Programda yer alan öğrenciler, dini, ahlaki ve akademik açıdan gösterdikleri başarılar nedeniyle hayırseverlerin destekleriyle ödüllendiriliyor. Uyanık Camii, öğrencilere 7/24 hizmet sunarak gençlerin her alanda gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.