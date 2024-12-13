Gülabibey Mahallesi Yenidoğan Caddesi numara 3/A'da hizmet veren Diriliş Çay Ocağı, sıcak, temiz, nezih ortamı ile dikkat çekiyor.
Sıcak, soğuk tüm içeceklerin bulunduğu Diriliş Çay Ocağı'nda atıştırmalık ürünlerde bulunmakta.
Sabah saat 06:00'dan gece 24:00'e kadar açık olan Diriliş Çay Ocağı nezih ortamında Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maç yayınları ile müşterilerinin hizmetinde.
Diriliş Çay Ocağı'nda ayrıca müşterilerine wifi internet hizmeti de sunulmakta. Diriliş Çay Ocağı Göğüs Hastalıkları Hastanesi (eski SSK Hastanesi) karşısında hizmet vermekte.
Editör: Yüksel Basar