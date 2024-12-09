Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde çalışmalar aralıksız olarak devam ederken Çorum Belediyesi ekipleri tarafından yolda asfalt serimi başlatıldı.

İçerisinde derslikler, laboratuarlar, 53 poliklinik, ameliyat ve röntgen üniteleri bulunan Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlanırken Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmaların devam ettiği Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. Asfalt çalışmalarının yanı sıra tretuvar çalışmalarının da devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Başkan Aşgın “Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizin etrafında yer alan yol, kaldırım ve otopark alanlarında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yeni Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ni birbirine bağlayacak olan yolumuzda ekiplerimiz tarafından asfalt çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.