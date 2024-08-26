Çorum Diş Hekimleri Odası, eğitim seminerlerine devam ediyor.

Diş Hekimleri Odası, Endodonti eğitim semineri gerçekleştirdi.

Eğitime konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Taha Özyürek, güncel tedavi yaklaşımı hakkında bilgiler verdi.

Verimli bir eğitim gerçekleştiğini belirten Oda Başkanı Dt. Ali Hasdemir, katılımlarından dolayı oda üyesi tüm hekimlere teşekkür etti.

Oda yönetimi, güncel olan tüm tedavileri yakından takip ettiklerini ve eğitim etkinliklerine önem verip kuruluşunun henüz 1 yıl olmadan ikincisini düzenledikleri eğitimlerin devam edeceğini dile getirdi.

Eğitim sonrası Genel Sekreter Dt. Murat Kahraman tarafından Prof. Dr. Taha Özyürek’e teşekkür plaketi ve meşhur Çorum Leblebisi hediye edildi.