Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, “14 Kasım Dünya Diyabet Günü” nedeniyle çeşitli bilgilendirme faaliyetleri düzenliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi koordinasyonunda

toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla AHL Alışveriş Merkezinde stant açıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta “diyabet hastalığı” ile ilgili broşürler dağıtılırken, diyabet hastalığı hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca isteyen vatandaşların kan şekeri ölçümlerinin yapıldığı stantta Dyt. Kübra Orman tarafından da diyabet hastalığında beslenme hakkında bilgiler verildi.