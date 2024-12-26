Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda (MYO) Diyanet Genç Ofisi hizmete açıldı.

Sungurlu İlçe Müftülüğünün gençlik hizmetlerini geniş sahalara yayabilmek ve daha fazla gence ulaşabilmek adına faaliyetleri devam ediyor.

Meslek Yüksekokulunda Diyanet Genç Ofisinin açılışı İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'nun duasının ardından Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Kerim Aktaş ve Öğr. Gör. Dr. Özlem Bal’ın kurdele kesimi ile yapıldı. Fikir, görüş ve önerileri dinleyen Müftü Süleyman Eroğlu, Meslek Yüksekokuluna böyle bir ofis kazandırabilmelerinde emeği geçen başta Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Buğra Bağcı ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Müftülük tarafından yüksekokul öğrencilerine çorba ikramında bulunuldu. Yapılan açıklama da, “Açılış programımıza katılan Meslek Yüksekokulunun kıymetli hocaları Öğr. Gör. Hamit Aksoy ve Öğr. Gör. Saliha Kevser Kavuncu, Meslek Yüksekokulu Sekreteri Sedat Çıtak, Şube Müdürümüz Hidayet Türkel, İlçe Vaizimiz Emre Gelgit, Manevi Danışman hocalarımız İbrahim Tütüncü, Muhammet Fatih Yılmaz ve Meryem Güneruz hocalarımıza ve Yüksekokul öğrencilerine teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.