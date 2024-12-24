Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın okul ziyaretinde “ne olmak istiyorsun” sorusuna “imam” cevabı veren İstiklal İlkokulu 3/C sınıfı öğrencisi Berat Ekiz’e hediye verdi.

“ Geleceğimizin teminatı yavrularımıza dini ve milli hassasiyet ile bilinçli ve şuurlu bir nesil yetişmesi için emek veren tüm öğretmen ve velilerimize şükranlarımızı sunuyorum ” diyen İsmail Şanal, “ Çorum Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın Bey'in okul ziyaretleri kapsamında İstiklal İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileriyle sohbet ederken büyüyünce ne olmak istiyorsunuz? sorusuna öğrencilerden Berat yavrumuzun “imam olmak istiyorum ” cevabı din görevlisi olarak bizleri son derece memnun ve mutlu etmiştir.

Biz de Diyanet-Sen Çorum Şubesi olarak okulumuzu ziyaret ederek Berat yavrumuza çeşitli hediyeler takdim ettik. Hoş sohbetleriyle bizleri mest eden tüm yavrularımıza ikramda bulunduk ” ifadelerini kullandı.