Diyanet-Sen Çorum Şubesi ile Hitit Uluslararası Ögrenci Derneği işbirliğiyle organize edilen "Kur'an'ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" yarın öğlen namazından sonra Ulu Cami'de düzenlenecek.

Filistin, Endonezya, Mısır, Nijerya, Kazakistan, Suriye, Gambiya, Azerbaycan ve Sudan uyruklu 9 ülkeden 11 uluslararası öğrencinin finalist olarak yarışacağı programa herkesi davet eden Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, “Program öğle namazından sonra başlayacak ve ikindi namazına kadar yarışmacılar jüri önünde Kur’an-ı Kerim'i kıraat edeceklerdir. Akabinde jüri değerlendirmesine göre dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecektir. Program çıkışından Çorum Belediyesi'nin çorba ikramı olacaktır” dedi.