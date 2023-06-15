YÜKSEL BASAR

Ankara yolu üzerinde faaliyet gösteren Dizsan Otomotiv Scania Bayii, sektörünün önemli markalarından olan Eco Frigo’nun bayiliğini aldı.

Güçlü dünya markalarını yanına alan ve firmalarının Ankara'dan Doğu Karadeniz'e kadar tüm hinterlant içerisinde Scania servisliğindeki güçlü yanını treyler ve alt yapı ile daha da güçlendiren Dizsan Otomotiv, dünya standartlarına uygun frigorifik, insüle kamyon ve yarı römork üst yapıları üreten Eco Frigo’nun bayiliğini de yapacak.

Eco Frigo Yetkili Bayi Dizsan Otomotiv’in açılışı Cumartesi günü saat 15.00’da gerçekleştirilecek. Açılışa tüm Çorum halkı davet edildi.