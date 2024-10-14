2. Küme’de ilk hafta maçında Dodurga Belediyesi Beyliğispor sahasında Oğuzlar Belediyespor’u 6-0 yenerek sezona üç puanla başladı.

Kadrosunu çok sayıda tecrübeli isimle güçlendiren ve hedefini 1. Amatör Küme olarak belirleyen Dodurga takımı rakibi önünde hızlı başladığı maçın ilk yarısını Ali Koçak ve Serkan’ın iki golü ile 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha kontrollü bir futbol ortaya koyan ev sahibi takım Berat, İsmail ve Efecan’ın golleri ile rakibini 6-0 yenerek sezona üç puan ve moralli başladı.