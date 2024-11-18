2. Amatör Küme’de haftanın kritik maçında Dodurga Belediye Beyliğispor, aynı puana sahip rakibi Buharaspor önünde ilk yarıda çok zorlansada ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 7-1 gibi farklı skorla galip ayrılarak ikinci sıradaki yerini sağlama aldı.

Devane sahasında oynanan maça hızlı başlayan Dodurga takımı 10. dakikada Ahmet ile öne geçti. Buharaspor bu gole Sadık ile cevap verdi. Maç orta alan mücadelesi şeklinde geçerken 20,. dakikada Kadir Karaköse ile Dodurga yeniden öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde Buharaspor’un beraberlik çabası sonuç vermedi ve ilk yarıyı Dodurga 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya ise Dodurga Belediyespor çok hızlı başladı ve 14 dakika içinde Ali Baran ve Serkan’ın golleri ile 59. dakikada rakibi önünde skoru 5-1 yaptı ve rahatladı. Son bölümde Serkan ve Berat’ın golleri ile farkı iyice açan Dodurga sahadan 7-1 galip ayrılarak 15 puana yükselirken Buharaspor ise 12 puanda kaldı.