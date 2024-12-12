2. Amatör Küme’de 10. hafta maçında Mecitözü Gençlerbirliği’ni deplasmanda 6-1 yenen Dodurga Belediye Beyliğispor takımı ikinci sıradaki yerini korudu.

Mecitözü deplasmanında maçın ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geterzen 24. dakikada gol perdesini açan Dodurga Belediye Beyliğispor’da ilk yarıda Osman, ve dört dakikada üc gol atan Serkan ile bulduğu golle devreyi 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarının başında Osman’ın ikinci ve İsmail’in golleri ile farkı açan Dodurga Belediye Beyliğispor Emirhan’ın golüne engel olamadı ve sahadan 6-1 galip ayrılan Dodurga takımı haftayı üç puanla kapattı. Bu galibiyet ile Dodurga Belediye Beyliğispor 24 puanla ikinci sıradaki yerini korurken Mecitözü takımı ise 9 puanla altıncı sırada kaldı.