2. Amatör Küme’de ikinci sırada bulunan Dodurga Belediye Beyliğispor ikinci yarının ilk hafta maçında Oğuzlar Belediyespor deplasmanında 5-1 galip gelerek hedefe bir adım daha yaklaştı.

Rakibi önünde ilk yarıda etkili bir futbol ortaya koyan Oğuzlar Zafer ve Serkan’ın iki golü ile 3-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Battal Emre ile Oğuzlar umutlansa da son bölümde sahneye çıkan Efecan iki gol atarak maçın skorunu belirledi: 5-1

Sungurlu 18 puanla ikinci sırada Oğuzlar ise 3 puanla son sırada yer aldı