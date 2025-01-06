2. Amatör Küme’de mutlu sona ulaşan ikinci takım Dodurga Belediye Beyliğispor oldu.

Dodurga takımı son maçında en yakın rakibi Buharaspor’u 3-2 yenerek ligi ikinci tamamladı ve 1. Amatör Küme’ye yükselmeye hak kazandı.

Ligde son maç öncesi Dodurga Belediye Beyliğispor 33 puanla ikinci girerken Buharaspor takımı ise 30 puanla ikinci sırada yer alıyordu.

Rakibi önünde üç puan avantaja sahip Dodurga birde ilk maçta rakibini deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 7-1 yenerek bu maç öncesinde büyük avantaja sahipti. Buharaspor’un ikinci olması için maçı yedi farklı kazanması gerekiyordu.

Bu şartlar altında başlayacak maçta ev sahibi Dodurga Belediye Beyliğispor takımı büyük avantajın verdiği rahatlıkla maça rahat başladı. 19. dakikada Ali Koçak ve 21. dakikada Serkan Aykut’un attığı gollerle 2-0 öne geçti ve iyice rahatladı.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan ev sahibi takım ikinci yarıda daha kontrollü bir futbol ortaya koydu. Maçın 72. dakikasında golcü isim Ali Koçak kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı ve skoru 3-0 yaptı.

Son bölümde skorun verdiği rahatlıkla oyundan düşen ev sahibi takım önünde son bölümde sahneye Şemsettin çıktı ve attığı iki golle maçın skorunu belirledi: 3-2

Bu sonuçla ligi 36 puanla ikinci tamamlayan Dodurga Belediye Beyliğispor 1. Amatör Küme’ye yükseldi.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ev sahibi takımda şampiyonluk sevinci yaşadı.

Taraftarlar ve futbolcular 1. Küme’ye yükselmenin mutluluğunu birlikte yaşadı. Maçın ardından düzenlenen törenle Dodurga Belediye Beyliğispor takımına ikincilik kupası verildi.